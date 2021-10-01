Отец поступившей в МГУ девятилетней девочки заявил об угрозах от преподавателей

Преподаватели поступившей на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова девятилетней Алисы Тепляковой отказались искать индивидуальный подход к девочке и якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал ее отец Евгений.

Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны Евгений Тепляков об обучении 9-летней дочери в МГУ

По его словам, «существенное количество сотрудников» озвучили такую позицию, однако он не стал называть конкретные фамилии педагогов. При этом Тепляков подчеркнул, что официальная позиция факультета заключается в том, что ситуация с его дочерью решаема и никто ее отчислять не будет.

Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость Евгений Тепляков о неофициальной позиции МГУ по поводу его 9-летней дочери

По словам Теплякова, их семья многократно говорила, что «формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать», поскольку ей девять лет и простроить занятия со 100-процентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут.

Итоги месяца

Ранее отец Алисы подвел итог первого месяца учебы девочки в вузе. Он рассказал в беседе с «Лентой.ру», что ребенок уже освоил программу первого семестра. По его мнению, девочка успешно справляется с учебной программой и очень много прошла за месяц. Он также рассказал, что ребенок достаточно открыт в общении, но ее одногруппники гораздо старше, а потому «дружить девятилетней Алисе с ними не о чем».

Алиса очень далеко уходит вперед. По ряду предметов она движется с довольно большой скоростью. Нам выдали все учебники, учебные планы, мы спокойно движемся вперед... Она достаточно хорошо понимает базовую психологию и по несколько учебников по каждому предмету читает помимо лекций. Евгений Тепляков о первом месяце девятилетней дочери в МГУ

Также, по его словам, девочка достаточно хорошо понимает базовую психологию и по несколько учебников по каждому предмету читает помимо лекций. Он отметил, что учебники охватывают большое количество информации, которая в лекциях даже не освещается.

Мать девочки Наталия Теплякова в свою очередь прокомментировала сообщения о том, что однокурсницы пожалели ее дочь, играющую между парами в вузе. Она поинтересовалась, запрещено ли играть между парами, и спросила, жалеют ли они всех в школе, где можно играть на переменах и после уроков.

Мнение МГУ

В начале сентября в пресс-службе факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) рассказали, что допускают изменение обучения Алисы Тепляковой. Там отметили, что девочка имеет право на освоение программы по индивидуальному учебному плану, что вполне целесообразно в ее ситуации для того, чтобы иметь возможность с учетом возрастных особенностей выполнить требования образовательного стандарта МГУ, которые являются едиными для всех студентов специальности «Психология служебной деятельности».

8 лет во столько Алиса Теплякова сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ), после чего поступила в МГУ имени Ломоносова

Однако еще тогда в университете отмечали, что это — совсем не простая задача. С девочкой работали два тьютора, также факультет думал о расширении формы поддержки и адаптации к учебному процессу в случае необходимости. При этом, по данным пресс-службы, на очные занятия девятилетняя студентка ходила в сопровождении отца по его просьбе.

«Алисе будет тяжело»

Ранее студенты психфака МГУ, рассказывая об учебе своей юной однокурсницы, заявили, что у девочки слабая социализация и она играет между парами. В начале учебного года один из студентов факультета психологии МГУ, который учится вместе с Тепляковой, рассказал, что девочка ходит на учебу в сопровождении отца и участвует в дистанционных уроках наравне со всеми. Он признался, что одногруппникам иногда кажется, что Алисе будет тяжело учиться в университете.

На дистанте она, например, включает микрофон, когда учитель просил его выключить, задает вопросы не по теме, и, в принципе, заметно, что она слабо вписывается в процесс обучения один из однокурсников девятилетней Алисы Тепляковой

Похожее мнение высказывали и другие однокурсники. Одна из первокурсниц подтвердила, что девочка иногда на лекциях, где присутствуют около 200 человек, нечаянно включает микрофон. По ее словам, на заднем плане у Алисы «постоянно орут шестеро ее братьев и сестер». При этом на дистанционном занятии по математике девятилетняя студентка постоянно рисовала на виртуальной доске педагога, ее фамилия и имя отобразились на экране.