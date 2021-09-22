Однокурсницы пожалели играющую между парами в МГУ 9-летнюю россиянку

Студенты факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) рассказали об учебе своей однокурсницы девятилетней Алисы Тепляковой. По их словам, она ведет себя как ребенок. Ребята отметили, что по девочке видно, что у нее слабая социализация, сообщает «Комсомольская правда».

«Она такая маленькая. Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки — он дымит, и у нее восторг», — отметила одна из студенток.

Ранее однокурсники Тепляковой рассказали, что столкнулись с трудностями во время обучения с девочкой. По словам учащейся первого курса, Алиса перебивает преподавателей и одногруппников на дистанционных лекциях, где присутствуют более 200 человек. Помимо этого, она постоянно хвастается своими успехами тогда, когда ее не спрашивают.

Также в СМИ сообщалось, что отец девочки Евгений Тепляков хамил однокурсницам в чате для студентов. В свою очередь, в пресс-службе МГУ уточнили, что никаких официальных и неофициальных жалоб на нарушение учебного процесса не поступало.