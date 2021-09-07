В МГУ прокомментировали жалобы студенток на отца девятилетней россиянки

В пресс-службе МГУ рассказали, что жалоб от одногруппниц девятилетней студентки не было

На факультете психологии МГУ имени Ломоносова прокомментировали сообщения СМИ о якобы поступавших жалобах от одногруппниц девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой на ее отца Евгения. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета, никаких официальных и неофициальных жалоб на нарушение учебного процесса не поступало.

Ранее сообщалось, что отец Тепляковой хамил однокурсницам в чате для студентов.

В сообщении пресс-службы уточняется, что коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией.

На факультете также пояснили, что Теплякова и другие первокурсники осваивают этику обучения в онлайн-режиме. Там выразили надежду, что студенты научатся уважительному и нетоксичному общению в соцсетях в рамках дисциплины «Введение в профессию». «Мы также выражаем надежду на профессионализм отца Алисы Тепляковой и всех участников в процессе сетевой коммуникации, в том числе вне стен факультета. В то же время эта ситуация фактически является своего рода вызовом для студентов при освоении этических аспектов будущей профессии психолога», — отметили в пресс-службе факультета.

Ранее отец Тепляковой рассказал, что его дочь начала учиться дистанционно по расписанию. Вся семья Тепляковых, в том числе трехмесячный брат Алисы, также были на дне первокурсника в МГУ.

1 сентября 2021 года девятилетней Алисе Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, вручили студенческий билет — она стала первокурсницей факультета психологии МГУ. Родители Тепляковой считают, что она закончит главный вуз страны за два года вместо пяти.