Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки рассказал о начале учебы в МГУ

Отец Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ в девять лет, рассказал о начале ее учебы

Девятилетняя Алиса Теплякова, которая поступила на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ), начала учебу. В настоящее время она занимается дистанционно. Об этом рассказал ее отец Евгений в интервью «Комсомольской правде».

Он также посетовал, что в университете не решены некоторые организационные вопросы. «Не выдали читательский [билет], учебники. (...) Жду консультации с преподавателями — надеюсь, нам дадут возможность двигаться со своей скоростью», — поделился Евгений Тепляков.

Ранее, 1 сентября, сообщалось, что девятилетней Алисе Тепляковой выдали студенческий билет. Теперь она учится на факультете психологии МГУ на коммерческой основе. Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин призвал перевести ее на бюджетное место.

Девочка намерена окончить университет за два года.