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В Госдуме призвали перевести поступившую в девять лет в МГУ россиянку на бюджет

Депутат Госдумы Смолин: девятилетнюю Алису Теплякову нужно перевести на бюджет МГУ
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Алиса Теплякова
Алиса Теплякова
Кадр: «Первый канал»

Девятилетнюю Алису Теплякову, которая поступила на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) на коммерцию, необходимо перевести на бюджет. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Он призвал помочь семье девочки в данной ситуации. По словам депутата, сам по себе вопрос обучения Алисы в университете не такой простой, как кажется на первый взгляд.

«Во-первых, согласно российскому законодательству дети с выдающимися способностями имеют право на поддержку государства. Государство должно помочь девочке вместе с родителями», — отметил Смолин.

Он также добавил, что на месте отца Алисы не отдавал бы ее в МГУ в таком возрасте, а вместе с психологами подумал о правильной траектории развития ребенка. «Это потенциальный гений, но мы знаем, сколько потенциальных гениев падало на взлете из-за слишком раннего развития», — отметил зампред комитета Госдумы по образованию.

Вместе с тем он не стал исключать варианта, при котором девочка впоследствии может поехать учиться или работать за границу.

«В США и другие развитые страны мигрируют у нас не только гениальные дети, но и просто образованные. Я имею в виду, прежде всего, студентов. И это не вопрос раннего развития. Дети, одаренные с раннего детства, просто одаренные, одаренные студенты будут уезжать, пока будут неравные условия в науке у нас и за рубежом. Это вопрос об оценке высококвалифицированного труда», — заключил депутат.

Ранее мать девятилетней Алисы Тепляковой раскрыла стоимость обучения дочери в МГУ. По ее словам, девочка будет учиться за 391 050 рублей в год. Женщина добавила, что у нее семеро детей в возрасте от двух месяцев до девяти лет, однако никаких скидок в университете для многодетных семей не предусмотрено.

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