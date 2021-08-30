Мать поступившей в МГУ девятилетней россиянки раскрыла стоимость обучения

Мать сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки: учеба в МГУ обойдется в 391 тысячу рублей в год

Мать девятилетней Алисы Тепляковой, которая была зачислена на психологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), раскрыла стоимость обучения дочери. Об этом она рассказала «Антенне».

Девочка будет учиться за 391 050 рублей в год. Мать Тепляковой отметила, что у нее семеро детей в возрасте от двух месяцев до девяти лет, однако никаких скидок в МГУ для многодетных семей не предусмотрено.

Женщина надеется, что часть денег в будущем получится внести за счет материнского капитала. Сейчас семья оплатила обучение ребенка из собственных средств. По словам матери, зачисление Алисы Тепляковой в семье не праздновали, потому что было очевидно, что девочка поступит.

На бюджетное отделение девочка не прошла, потому что за вступительный экзамен она получила 48 баллов. Однако Теплякова намерена окончить университет за два года вместо пяти лет. Если это произойдет, то на момент окончания вуза ей будет не больше 11 лет.

Ранее заслуженный учитель России Александр Снегуров в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в успехах Алисы Тепляковой. Он считает, что родители могли натаскать девочку на сдачу ЕГЭ. При этом педагог не отрицает, что у ребенка есть высокие интеллектуальные возможности, но отмечает, что некоторые предметы, такие как литература или история, разрабатываются с расчетом на постепенное взросление детей.

