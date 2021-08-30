Педагог заявил о риске экзистенциального кризиса у идущей в МГУ Алисы Тепляковой

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров считает, что обучение в МГУ вундеркинда Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в восемь лет и поступила на первый курс психфака, может нести риски возникновения у ребенка экзистенциального кризиса. Об этом педагог рассказал «Ленте.ру».

«Они и в вузе хотят ускорить обучение, чтобы она закончила в 11 лет. Задаюсь вопросом: работать она не может, а значит может быть провисание. Оно, не исключено, может привести к экзистенциальному кризису: а зачем вы это сделали со мной, а что мне теперь делать, а где мое детство?» — сказал Снегуров.

Второй вариант развития событий — ребенок впоследствии вернется в свою детскую парадигму и ничем не будет отличаться от своих сверстников.

Однако возможен и драматичный вариант, отметил Снегуров. По мнению педагога, отец девочки может пытаться сохранить темп обучения, постоянно подкидывая ей новые задачи и цели. Педагог считает, что так получится делать только до определенного возраста, а потом механизм ускоренного обучения у ребенка-вундеркинда даст сбой.

В целом же способности ребенка-вундеркинда Снегуров считает «благодатной почвой», которую вовремя заметили и начали развивать родители. Однако подобные способности скорее являются отличными от нормы.

«Это нетипичный пейзаж, который можно называть своеобразным нарушением или отклонением от нормы. Обижать не станем, но примеры многих талантливых людей, увы, подтверждают эту позицию», — заключил Снегуров.

О поступлении Алисы Тепляковой в столичный вуз на факультет психологии стало известно 26 августа. Девочка будет учиться в университете на платной основе, так как на бюджет МГУ она не прошла. На вступительном экзамене в вузе ребенок набрал 48 баллов.