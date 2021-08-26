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Сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка поступила в МГУ

Сдавшая ЕГЭ в восемь лет Алиса Теплякова поступила на первый курс психфака МГУ
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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сдавшая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет Алиса Теплякова поступила в Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова на факультет психологии. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.

«Да, она поступила», — сказала Долгих. Приказы о зачислении поступивших на контрактной основе будут подписаны ректором вуза позже, уточнила она.

Ранее отец Алисы Евгений Тепляков заявил, что оплатил обучение дочери в МГУ. В разговоре с «Лентой.ру» он отмечал, что финансово семья может себе это позволить. Евгений уверен, что высшее образование его девятилетней дочери нужно именно сейчас. По его мнению, у ребенка не должно возникнуть проблем с социализацией.

На бюджет МГУ девятилетняя Теплякова не прошла. За вступительный экзамен она набрала 48 баллов. Однако завершить пятилетнее обучение в специалитете психфака девочка собирается за два года. Если это произойдет, то на момент окончания вуза Тепляковой будет не больше 11 лет.

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