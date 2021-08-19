В МГУ прокомментировали поступление сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки

МГУ: Сдавшую ЕГЭ в восемь лет россиянку зачислят на психфак после оплаты обучения

Сдавшая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет школьница Алиса Теплякова будет зачислена в Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова на контрактной основе после того, как ее отец оплатит обучение дочери. Так поступление девочки прокомментировала «Ленте.ру» пресс-секретарь факультета психологии МГУ Александра Долгих.

По ее словам, Евгений Тепляков уже заключил договор с вузом, однако оплата от него пока не поступила. «Зачисление пройдет только после того, как оплата будет произведена», — сказала Долгих, подчеркнув, что пока Теплякова поступившей считаться не может.

Отвечая на вопрос о возможной скидке на обучение или льготе для Тепляковой, она напомнила, что девочка поступала в рамках общего конкурса, поэтому стоимость учебного семестра для нее снижать не планируется. «В случае, если оплата поступит, мы со своей стороны обеспечим все необходимые условия для ее обучения», — отметила Долгих.

Вместе с тем она подчеркнула, что на психфаке «таких вундеркиндов еще не было». Самым молодым студентам — 16-17 лет.

Ректор МГУ Виктор Садовничий, в свою очередь, говорил о необходимости в случае поступления выделить ребенку педагога-психолога, который поможет комфортно учиться в университете.

17 июля на сайте центральной приемной комиссии МГУ были опубликованы списки поступивших на бюджетное отделение факультета психологии. Имя Алисы Тепляковой в них отсутствовало. Позднее мать Алисы подтвердила, что девочка будет учиться на платном отделении. По словам ее отца, за вступительный экзамен в МГУ она получила 48 баллов.