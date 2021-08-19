Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки рассказал о ее трудоустройстве

Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки заявил, что не будет заставлять дочь работать

Отец российской школьницы Алисы Тепляковой, которая сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет, прокомментировал дальнейшее трудоустройство дочери. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Евгения Теплякова, его дочь сама должна будет решить после учебы на факультете психологии Московского государственного университета (МГУ), хочет она работать или нет. Мужчина также рассказал, почему семья выбрала данное направление. По его словам, психология дает умение взаимодействовать с людьми, анализировать мотивы и последствия, а также умение выстраивать работу. Кроме того, это направление является хорошей основой для любого другого образования.

Тепляков добавил, что Алиса вероятнее всего будет посещать занятия в МГУ очно. По его мнению, девочка готова к освоению программы, у нее не будет проблем с общением.

26 июля отец девочки Евгений рассказал, что Алиса успешно завершила экзамены в МГУ, получив 48 баллов. В списках поступивших, датированных 17 августа, имя Алисы Тепляковой отсутствует. Позднее мать Алисы подтвердила, что девочка будет учиться на платном отделении.