Девятилетняя россиянка осталась без бюджетного места на психфаке МГУ

Сдавшая в восемь лет ЕГЭ Теплякова не прошла на бюджет психфака МГУ

Российская школьница Алиса Теплякова, сдавшая в восемь лет Единый государственный экзамен (ЕГЭ), не прошла на бюджетное отделение факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. В приказах о зачислении, размещенных на сайте центральной приемной комиссии вуза, имя девочки не указано.

Итоги поступления

В списках поступивших на психфак МГУ, которые датируются 17 августа, имя девятилетней Алисы Тепляковой отсутствует. Перечни зачисленных студентов окончательные, поскольку в этом году прием в вуз проходит в одну волну. Соответственно, россиянка осталась без места на бюджете выбранного факультета.

48 баллов набрала Алиса на дополнительных вступительных испытаниях (ДВИ) на психфак МГУ

Материалы по теме Академия для малышей О пользе изучения иностранного языка с младенчества Педагогика на коленке В какой стране лучше учиться на дому

Позиция МГУ

Ректор вуза Виктор Садовничий ранее подтверждал, что школьница успешно сдала вступительные экзамены. Он выразил желание приставить к Алисе преподавателя-психолога, если она будет учиться в МГУ, чтобы специалист помог ребенку комфортно учиться в университете. При этом Садовничий не интересовался, какой балл набрала Алиса за ДВИ и сможет ли она поступить.

На самом психфаке МГУ заявляли о готовности предоставить Алисе обучение в том случае, если она успешно выдержит ДВИ. Кроме сданного ЕГЭ для поступления на факультет требуется написать экзамен по биологии или обществознанию — в зависимости от будущей специализации.

Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов Пресс-служба психфака МГУ Фото: Pixabay

Реакция родителей

Отец девочки Евгений Тепляков заявил, что семья до сих пор не смотрела итоги приемной кампании в МГУ. Однако он готов обеспечить дочери обучение на контрактной форме, поскольку на бюджетное отделение ей не удалось пройти.

Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор Евгений Тепляков Фото: Петр Иванова / «ВКонтакте»

Образование экстерном

Чтобы успешно сдать ЕГЭ, девятилетняя Алиса прошла всю школьную программу. В семь лет она получила аттестат за 9-й класс, после чего прошла испытания за 11-й класс. Документ школьнице отдали только через год: его не успели напечатать вовремя, поэтому она не вошла в базу получивших среднее образование. Далее Алису не допустили к итоговому сочинению и не выдали ей аттестат, хотя экзамены были сданы год назад.

Нет никаких лайфхаков и краткого пути Евгений Тепляков Фото: Петр Иванова / «ВКонтакте»

В семье Тепляковых семеро детей. Одна из дочерей супругов является наиболее юной школьницей в России, а семилетний Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за 9-й класс. По словам Теплякова, образованию в семье ежедневно уделяют около пяти часов.

Во-первых, это меньше чем в школе, во-вторых — не надо куда-то ходить, а в третьих — процесс может остановиться в любое время, нет понятия "звонок для учителя". Да и школьный буллинг никто не отменял Евгений Тепляков Фото: Петр Иванова / «ВКонтакте»

Тепляков заявил, что не считает своих детей вундеркиндами или гениями. Им не бывает скучно за учебой: наоборот, «им, скорее, не хватает времени побыть наедине с собой». Мужчина подчеркнул, что невозможно лишить ребенка детства, если объяснить ему понятие треугольника. Он также посетовал, что если ребенок достиг 6,5 лет, то в российской школе ему предложат прийти учиться попозже. При этом шестилетнего ребенка, наоборот, охотно примут в первый класс.

У нас противоположный подход — мы считаем, что это нормальные результаты, если ребенка развивать, и это не лишает его детства Евгений Тепляков Фото: Петр Иванова / «ВКонтакте»

В 2021 году ЕГЭ на максимальные 400 баллов сдала одна школьница — ученица одного из лицеев Ростова-на-Дону Алика О. Она писала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку. На 300 баллов ЕГЭ сдали 16 российских школьников, на 200 — 409 выпускников.