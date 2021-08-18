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Девятилетняя россиянка осталась без бюджетного места на психфаке МГУ

Сдавшая в восемь лет ЕГЭ Теплякова не прошла на бюджет психфака МГУ
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Алиса Теплякова
Алиса Теплякова
Фото: reestrrekordov.ru

Российская школьница Алиса Теплякова, сдавшая в восемь лет Единый государственный экзамен (ЕГЭ), не прошла на бюджетное отделение факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. В приказах о зачислении, размещенных на сайте центральной приемной комиссии вуза, имя девочки не указано.

Итоги поступления

В списках поступивших на психфак МГУ, которые датируются 17 августа, имя девятилетней Алисы Тепляковой отсутствует. Перечни зачисленных студентов окончательные, поскольку в этом году прием в вуз проходит в одну волну. Соответственно, россиянка осталась без места на бюджете выбранного факультета.

48
баллов
набрала Алиса на дополнительных вступительных испытаниях (ДВИ) на психфак МГУ

Позиция МГУ

Ректор вуза Виктор Садовничий ранее подтверждал, что школьница успешно сдала вступительные экзамены. Он выразил желание приставить к Алисе преподавателя-психолога, если она будет учиться в МГУ, чтобы специалист помог ребенку комфортно учиться в университете. При этом Садовничий не интересовался, какой балл набрала Алиса за ДВИ и сможет ли она поступить.

На самом психфаке МГУ заявляли о готовности предоставить Алисе обучение в том случае, если она успешно выдержит ДВИ. Кроме сданного ЕГЭ для поступления на факультет требуется написать экзамен по биологии или обществознанию — в зависимости от будущей специализации.

Реакция родителей

Отец девочки Евгений Тепляков заявил, что семья до сих пор не смотрела итоги приемной кампании в МГУ. Однако он готов обеспечить дочери обучение на контрактной форме, поскольку на бюджетное отделение ей не удалось пройти.

Образование экстерном

Чтобы успешно сдать ЕГЭ, девятилетняя Алиса прошла всю школьную программу. В семь лет она получила аттестат за 9-й класс, после чего прошла испытания за 11-й класс. Документ школьнице отдали только через год: его не успели напечатать вовремя, поэтому она не вошла в базу получивших среднее образование. Далее Алису не допустили к итоговому сочинению и не выдали ей аттестат, хотя экзамены были сданы год назад.

В семье Тепляковых семеро детей. Одна из дочерей супругов является наиболее юной школьницей в России, а семилетний Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за 9-й класс. По словам Теплякова, образованию в семье ежедневно уделяют около пяти часов.

Тепляков заявил, что не считает своих детей вундеркиндами или гениями. Им не бывает скучно за учебой: наоборот, «им, скорее, не хватает времени побыть наедине с собой». Мужчина подчеркнул, что невозможно лишить ребенка детства, если объяснить ему понятие треугольника. Он также посетовал, что если ребенок достиг 6,5 лет, то в российской школе ему предложат прийти учиться попозже. При этом шестилетнего ребенка, наоборот, охотно примут в первый класс.

В 2021 году ЕГЭ на максимальные 400 баллов сдала одна школьница — ученица одного из лицеев Ростова-на-Дону Алика О. Она писала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку. На 300 баллов ЕГЭ сдали 16 российских школьников, на 200 — 409 выпускников.

Предыстория: Российская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет
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