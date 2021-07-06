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Единственная набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница раскрыла свой секрет

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сдавшая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов российская школьница Алика О. из Ростова-на-Дону раскрыла в разговоре с «Лентой.ру» секрет своего успеха.

По словам девушки, она проанализировала свои действия и пришла к выводу, что ей помогли самодисциплина и упорство.

Другим школьникам Алика посоветовала не отчаиваться и не думать, что чужие высокие показатели лишают их шансов на успех.

«Важно верить в свои силы и, кто бы что ни говорил, а будут люди, которые начнут говорить, что ничего не получится, продолжать верить, и учиться, тогда все получится», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Алика О. стала единственной школьницей, которая сдала ЕГЭ на 400 баллов. Она сдавала ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку. Как следует из презентации, представленной главой Роспотребнадзора Анзором Музаевым, на 300 баллов экзамен сдали 16 российских школьников, на 200 — 409 выпускников.

Предыстория: Российская школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов
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