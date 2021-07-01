Сдавшим ЕГЭ на 100 баллов дагестанским школьникам заплатят по 100 тысяч рублей

В Дагестане выпускникам школ, которые сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, заплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меликов на встрече со стобалльниками. Его слова приводит проект «Это Кавказ».

«Мы верим, что у вас все сложится на большом жизненном и профессиональном пути. И очень хотим, чтобы ваш потенциал был востребован, в первую очередь, в Дагестане», — сказал Меликов. По его словам, премию получат и наставники успешных выпускников.

В региональном министерстве образования и науки уточнили, что в 2021 году ЕГЭ на 100 баллов по разным дисциплинам сдали 49 человек.

Кроме того, по 150 тысяч рублей получат победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, уточнили в пресс-службе главы Дагестана.

Ранее уральский школьник Андрей Чернявский вошел в список рекордсменов страны по сдаче ЕГЭ. Подросток набрал 388 балов по четырем предметам. Чернявский рассказал, что интенсивно готовился к экзамену — штудировал не только школьные учебники, но и книги из виртуальных библиотек.