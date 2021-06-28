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Учительница из Железноводска сдала ЕГЭ ради интереса и набрала 100 баллов

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Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Российская преподавательница захотела проверить собственные знания и набрала максимальное количество баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщает «Свое ТВ».

Учительница русского языка и литературы Юлия Высоцкая, работающая в школе города Железноводска, ради интереса оформила документы и вошла в число сдающих ЕГЭ по русскому языку. В результате, женщине хватило отведенного времени на правильное выполнение всех заданий: в конечном счете педагог получила 100 баллов.

По информации издания, всего в городе экзамен сдавали 232 ученика одиннадцатого класса и 10 выпускников прошлых лет. По словам главы Железноводска Евгения Моисеева, в целом ЕГЭ прошел успешно и в штатном режиме.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов высказался о планах заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), отметив, что министерство готово рассмотреть альтернативные механизмы оценки знаний школьников. Однако он отметил, что намерений о замене этой формы контроля знаний пока нет.

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