В Ставрополе встретят ковчег с мощами князя Александра Невского

В Ставрополе в воскресенье, 27 июня, встретят ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает «Свое ТВ».

Как рассказали в Ставропольской и Невинномысской епархии, в год 800-летия со дня рождения святого три ковчега с мощами Александра Невского во время крестных ходов по территории России и Белоруссии пройдут порядка 25 тысяч километров.

Всего запланировано три маршрута крестных ходов с мощами. Южный крестный ход, в рамках которого святыня прибудет в Ставрополь, стартовал 12 июня из Ростова-на-Дону. Он пройдет по городам ЮФО и СКФО. «В Ставрополь святые мощи прибудут из Элистинской и Калмыцкой епархии. В краевой столице святые мощи будут пребывать с 27 июня по 3 июля. Встреча ковчега с мощами — 27 июня в 9:00 в Казанском соборе. Отбытие ковчега из Казанского собора — 3 июля в 18:00», — рассказали в епархии.

Во время пребывания ковчега в Казанском Кафедральном соборе ежедневно священники будут совершать молебны с акафистом святому. Из-за пандемии в обязательном порядке будут соблюдены дистанционный и масочный режимы.