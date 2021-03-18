Полицейские задержали россиянина за кражу мощей святого

Сотрудники уголовного розыска в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже мощей святого Александра Свирского из местного храма. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В начале марта 18-летний ростовчанин похитил ковчег с мощами святого из Вознесенской церкви. После этого представитель Ростовской епархии обратился в полицию. Опросив возможных свидетелей, полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, предварительное расследование продолжается. Найденную у подозреваемого святыню изъяли, скоро ее вернут в храм.

В феврале россиянин украл из храма Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области частицу мощей и продал ее за 500 рублей. Кражу заметил охранник, просматривая установленные в зале камеры. Было выявлено, что мужчина положил в рюкзак ларец с мощами, пока охранник отвернулся, и вынес мощи с территории здания.