Россиянин украл из храма мощи и продал их за 500 рублей

Россиянин украл из храма Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области частицу мощей и продал ее за 500 рублей. Подозреваемого задержали, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кражу заметил охранник, просматривая установленные в зале камеры. Было выявлено, что мужчина положил в рюкзак ларец с мощами, пока охранник отвернулся, и вынес мощи с территории здания.

Вором оказался 33-летний местный житель. К моменту задержания он успел продать мощи антиквару за 500 рублей. Реликвию вернут в храм Матроны Московской.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Ранее сообщалось, что бывший следователь в Чите украл смартфоны iPhone из вещдоков о краже этих телефонов. Ему назначили наказание в виде трех лет условно.