Российскому полковнику запросили срок за пропажу 50 миллионов рублей из вещдоков

На заседании в Тверском районном суде Москвы прокурор запросил восемь лет колонии для бывшего следователя Следственного департамента МВД, полковника юстиций Антона Ходько за пропажу 50 миллионов рублей из вещдоков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2016 году из сейфа служебного кабинета Ходько пропали 740,1 тысячи долларов, 59,5 тысячи евро и 1,5 миллиона рублей, изъятых в ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Пропажа всплыла, когда Ходько передал дело для дальнейшего расследования в Главное военное управление Следственного комитета России (СКР).

Было возбуждено уголовное дел о краже, по которому полковник проходил свидетелем, однако в сентябре 2018 года его задержали и обвинили по части 4 статьи 160 («Растрата») УК РФ. К этому моменту Ходько уже был пенсионером МВД.

Адвокат офицера настаивает на том, что содержимое сейфа офицера пропало после 1 августа 2016 года, когда Ходько ушел в отпуск.

По данным «Коммерсантъ», в деле фигурировали четыре подозреваемых следователя. Все они прошли экспертизу на полиграфе. Исследование в отношении одного из них показало, что он знает, где находятся пропавшие деньги, однако уже через несколько дней был задержан Ходько, и его коллега выпал из поля зрения следствия. Самому полковнику в исследовании на полиграфе отказали.