Российский следователь похитил смартфоны IPhone из дела об их краже

Ингодинский районный суд Читы вынес приговор бывшему следователю Следственного комитета России (СКР) за присвоение смартфонов IPhone, которые были вещественными доказательствами в деле о краже этих гаджетов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подсудимый признан виновным по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 160 УК РФ («Присвоение»). Ему назначено наказание в виде трех лет условно. Также суд лишил осужденного права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Судом установлено, что в период с 21 сентября 2017-го по 27 февраля 2018 года следователем из Забайкальского управления СКР были похищены смартфоны IPhone, изъятые в ходе следственных действий по уголовному делу и вверенные ему для проведения расследования.

Похищенные гаджеты следователь продал знакомому за 15 тысяч рублей.