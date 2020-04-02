Ударившего Голунова полицейского заподозрили в подделке подписи понятого

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку в отношении бывшего полицейского Максима Уметбаева — фигуранта дела журналиста издания Meduza Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, следователи заподозрили, что Уметбаев расписался за одного из понятных в ходе операции по контрольной закупке амфетамина, что является нарушением. В отношении бывшего полицейского начата проверка. Она осложнятся тем, что понятой сейчас привлечен к ответственности по статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).

11 марта сообщалось, что в Мосгорсуде Уметбаев извинился перед Иваном Голуновым за то, что ударил его при задержании. Он также заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи для подтверждения своих слов о том, что он не знал о деле Голунова.

В январе сообщалось, что СКР заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены Голунову. Были задержаны Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, работавшие в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Журналиста уведомил о начале расследования старший следователь по особо важным делам майор юстиции Шачиев.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru