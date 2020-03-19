Признавшегося в подбросе наркотиков Голунову полицейского оставили под арестом

Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом признавшегося в подбросе наркотиков журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову бывшего полицейского Дениса Коновалова. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает ТАСС.

Срок ареста продлили до 7 июня текущего года. 26 февраля Басманный суд изменил меру пресечения на домашний арест Коновалову, проходящему по делу о фальсификации доказательств против журналиста.

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В январе сообщалось, что Следственный комитет заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены Голунову. Были задержаны Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, работавшие в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Журналиста уведомил о начале расследования старший следователь по особо важным делам майор юстиции Шачиев.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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