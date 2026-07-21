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02:41, 21 июля 2026Россия

В Подмосковье объявили беспилотную опасность

МЧС: В Московской области объявлена беспилотная опасность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба главы города Сочи / РИА Новости

На территории Московской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующее уведомление опубликовано в канале регионального МЧС в мессенджере «Макс».

Возможны перебои в работе мобильного интернета. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам или пройти в укрытие. Находящихся на улице попросили укрыться в зданиях, подземных переходах или паркингах.

В ведомстве также напомнили о запрете на съемку дронов и работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону российской столицы более 400 беспилотников. По его словам, большую часть дронов уничтожили на дальних подступах к городу, еще 85 аппаратов — на подлете к Москве.

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