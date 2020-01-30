Суд отправил в СИЗО всех полицейских по делу журналиста Голунова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО всех бывших полицейских по делу специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в четверг, 30 января, сообщает ТАСС .

Суд арестовал до 29 марта пятерых фигурантов дела: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева.

Ранее сообщалось , что Следственный комитет России попросил суд арестовать бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы, задержанных по делу Голунова. 29 января стало известно , что подброшенные Голунову наркотики были похищены полицейскими из вещественных доказательств.

Следственный комитет заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены Голунову. Были задержаны Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, работавшие в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Журналиста уведомил о начале расследования старший следователь по особо важным делам майор юстиции Шачиев.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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