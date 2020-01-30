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Следователи попросили об аресте полицейских по делу Голунова

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Иван Голунов (слева)
Иван Голунов (слева)

Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный суд Москвы арестовать бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы, задержанных по делу журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова. Об этом в четверг, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Всем пятерым фигурантам предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: 286 («Превышение должностных полномочий»), части 3 статьи 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») и части 2 статьи 228 («Незаконный оборот наркотиков»).

Накануне сообщалось, что подброшенные Ивану Голунову наркотики были похищены полицейскими из вещественных доказательств.

29 января стало известно, что СКР заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову. Были задержаны Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, работавшие в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

14 января сообщалось, что Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Журналиста уведомил о начале расследования старший следователь по особо важным делам майор юстиции О.С. Шачиев.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста Голунова и его освобождении.

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