Стало известно о роли ФСБ в задержании бывших полицейских по делу Голунова

Директор ФСБ Александр Бортников анонсировал задержание бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова еще 21 января. О роли ведомства в этом деле со ссылкой на источники сообщает «Новая газета».

Решение было принято неделю назад на расширенной коллегии УФСБ по Москве и Московской области. По словам Бортникова, слова которого приводят участники заседания, в 2019 году была предпринята попытка дискредитировать руководство управления. «Распространенная информация [о причастности начальника УФСБ по Москве и Московской области Дорофеева и офицера управления Медоева к уголовному преследованию Голунова] по результатам комплексной проверки подтверждения не нашла», — сказал он.

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Бортников добавил, что все виновные будут наказаны. Глава ФСБ отметил, что привлечение лиц, причастных к «попытке дискредитации руководства управления», планируется начать в течение месяца. Аресты затронут офицеров центрального аппарата ФСБ и МВД.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста Голунова и его освобождении.

Были уволены оперативники УВД по ЗАО, причастные к его незаконному задержанию, однако долгое время правоохранительные органы не принимали мер по привлечению виновных к уголовной ответственности. 29 января стало известно об их задержании. Бывших полицейских доставили в Следственный комитет России, сейчас их допрашивают следователи.

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