Иван Голунов потребовал извинений от государства

Журналист Иван Голунов потребовал официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование. По словам адвоката Сергея Бадамшина, соответствующую жалобу Голунов подал новому генеральному прокурору России Игорю Краснову, сообщает ТАСС.

Бадамшин пояснил, что в заявлении содержится просьба признать бездействие должностных лиц Генпрокуратуры, которое выражалось «в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства».

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Ранее специальный корреспондент «Медузы» был признан потерпевшим по делу о полицейском произволе.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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