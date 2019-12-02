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Суд вынес решение по жалобе Голунова на бездействие СКР

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Басманный суд Москвы вынес решение по жалобе журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей Следственного комитета России (СКР) по делу о наркотиках, за которые он был задержан этим летом. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Интерфакс»

По данным агентства, действия следователя были признаны законными. Как заявил журналистам после заседания адвокат Голунова Сергей Бадамшин, они намерены обжаловать решение суда.

11 ноября сообщалось, что следователь в Басманном суде заявила, что материалы уголовного дела о сбыте наркотиков, в рамках которого был задержан Голунов, засекречены и не могут быть истребованы для проверки. 28 октября Бадамшин направил в суд жалобу на следователя СКР за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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