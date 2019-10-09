Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс

Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе. Об этом сказано на официальном портале Мосгорсуда.

Отмечается, что заседания проходят в закрытом режиме из-за наличия документов, содержащих государственную тайну.

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В июле сообщалось об увольнении сотрудников управления внутренних дел по УВД ЗАО. Позднее стало известно, что речь идет о Романе Феофанове, Акбаре Сергалиеве и Денисе Коновалове.

В сентябре Феофанов, а также оперативник Максим Уметбаев и полковник Андрей Щиров, бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков в УВД по ЗАО, подали иск в Мосгорсуд с требованием восстановить их на службе.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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