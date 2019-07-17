На главу антинаркотического отдела полиции возбудили дело за задержание Голунова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Помимо Щирова фигурантами дела стали его коллеги из УВД по ЗАО, участвовавшие в задержании Голунова. Их имена пока неизвестны.

Полицейских вызвали на допрос в СКР, после которого следователь сообщил им об изменении их статуса со свидетелей на подозреваемых. Мера пресечения полковнику Щирову и его сослуживцам избрана в виде подписки о невыезде.

16 июля пресс-служба МВД сообщила об увольнении четверых сотрудников УВД по ЗАО Москвы в связи с задержанием Голунова. По данным Baza, их выгнали со службы из-за несоблюдения регламента работы в случае с журналистом. В частности, сотрудники допустили нарушения, когда не предоставили задержанному своевременно адвоката и долго не давали связаться с родственниками. Уволенные намерены судиться с МВД. Их имена не сообщаются, но, скорее всего, это сотрудники, отстраненные ранее от работы: старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Денис Коновалов и три оперативника УВД ЗАО Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Дмитрий Кожанов.

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3 июля сообщалось, что глава антинаркотического отдела Щиров был также временно отстранен от работы в связи с проведением служебной проверки после скандала с журналистом. Именно он руководил операцией по задержанию Голунова.

Сообщалось, что полицейский может быть косвенно связан с мафией и замешан в мошеннических сделках с драгоценными металлами. У него в собственности оказались земельные участки в Подмосковье на общую сумму в 70 миллионов рублей.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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