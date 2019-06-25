Родственников задержавшего Голунова полковника МВД заподозрили в связях с мафией

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров, который руководил операцией по задержанию журналиста Ивана Голунова, может быть косвенно связан с мафией и замешан в мошеннических сделках с драгоценными металлами. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на совместное расследование «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Муниципального сканера».
В публикации сказано, что брат полковника, юрист Денис Щиров долгое время владел несколькими компаниями, связанными с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», и представлял интересы предприятия в судах. В одной из таких фирм работала Анастасия Маковская, которая, по некоторым данным, приходится женой Андрею Щирову.
Издание уточняет, что представители «Бронницкого ювелира» фигурировали в уголовных делах о незаконном обороте золота и серебра (статья 191 УК) и уклонению от уплаты НДС через мошеннические схемы (статья 171 УК, «Незаконное предпринимательство»). По этим же делам проходил банк «Совинком» — в 2003 году он стал учредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки правоохранительных органов Западного административного округа». В этом округе служит Щиров. В 2014 году «Совинком» лишили лицензии за сомнительные банковские операции.
В 2010 году это уголовное дело расследовало управление ФСБ по Москве и Подмосковью, частично материалы дела приводятся в решении столичного Арбитражного суда.
Авторы расследования отмечают, что полковник может быть связан с мафией через «Бронницкий ювелир». Так, в 2000-х годах убыточную ювелирную компанию выкупил «Судкомгрупп». Его учредители Гарегин Цатуров и Ирина Шустер сотрудничали с Олегом Шустером, о его контактах с «тамбовской» ОПГ говорится в книге об истории уголовного мира «Бандитский Петербург». в 2001 году «Коммерсантъ» называл его «тамбовским» авторитетом.
Ранее «Трансперенси Интернешнл — Россия» и Telegram-канал Baza сообщали, что Андрей Щиров владеет в Подмосковье земельными участками в общую сумму в 70 миллионов рублей.
Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Широкий общественный резонанс этого дела, расследование которого проходило с грубыми нарушениями, заставило власти обратить внимание на произошедшее. В итоге дело было закрыто, президент Владимир Путин уволил из органов внутренних дел двух генерал-майоров полиции, началась проверка в отношении инициаторов дела против журналиста.