Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Президент России Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова, сообщает пресс-служба Кремля.

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью вины. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но дело вызвало массу критики из-за обстоятельств задержания Голунова и последовавших за этим действий полиции.

Девяткин руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Москве, Пучков занимал должность начальника УВД по Западному административному округу столицы.

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Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест. В то же время ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат, а большинство опубликованных пресс-службой МВД фотографий «нарколаборатории», якобы принадлежащей Голунову, на самом деле были сделаны не в его квартире.

Обстоятельства задержания Голунова, корреспондента интернет-издания «Медуза», вызвали критику со стороны общественности и коллег журналиста, которые устроили серию одиночных пикетов у здания московского главка МВД; также в прессе и социальных сетях появилась масса публикаций в его поддержку, а три деловые газеты — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — 10 июня вышли с одинаковой первой полосой, которая была посвящена Голунову. Тема ареста журналиста обсуждалась и высшими чиновниками, в том числе на встрече президента Путина и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

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