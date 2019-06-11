Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

По словам Щирова, он не представляет фабулу подобного уголовного дела, а сам он «ничего такого не делал и не нарушал закон». «Что там может быть в этом уголовном деле написано? Чем будет дело подтверждаться?» — сказал он. Подчиненные полковника, по его мнению, также действовали в рамках закона.

Помимо этого, Щиров рассказал о том, что не может понять происходящего вокруг дела журналиста Ивана Голунова. «Пока все развивается в каком-то очень непонятном ключе для меня. (...) Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это все непонятно», — поделился полковник.

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Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания журналиста вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов. 11 июня Иван Голунов вышел на свободу.

Предположительно, уголовное дело против журналиста инициировал сам Андрей Щиров. Согласно результатам расследования Transparency International и Telegram-канала Baza, он владеет землей на сумму около 70 миллионов рублей.

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