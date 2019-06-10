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У задержавшего Голунова главы отдела полиции нашли землю на 70 миллионов

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Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров, предположительно, инициировавший уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, владеет землей на сумму около 70 миллионов рублей. Об этом говорится в совместном расследовании Transparency International и Telegram-канала Baza.

Как отмечается в расследовании, на полковника Щирова и его мать оформлено как минимум семь земельных участков в садовом товариществе «Сплав-2» в поселке Жихарево вблизи города Наро-Фоминск (Московская область). Там в собственности офицера и его родных также находятся три объекта капитального строительства.

По данным Transparency International и Baza, полковник Щиров также владеет более 1,5 гектара земли в селе Тропарево (Можайский район Подмосковья) и участками рядом с коттеджным поселком в деревне Горчаково. Таким образом, офицеру в общей сложности может принадлежать земля на сумму около 70 миллионов рублей.

Авторы расследования утверждают, что именно по инициативе полковника Щирова было открыто уголовное дело в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

9 июня сообщалось, что Голунов, которого обвиняют в покушении на распространение наркотиков, находится под наблюдением полиции с марта. Ранее в тот же день стало известно, что дело журналиста передано из УВД по ЗАО в главное следственное управление полиции Москвы.

Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. Журналиста задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности.

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