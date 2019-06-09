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Дело Голунова передали в главное следственное управление полиции Москвы

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Иван Голунов

Уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, передано из УВД по Западному округу столицы в главное следственное управление полиции Москвы. Об этом сообщил представитель главка Юрий Титов, передает «Интерфакс».

Титов отметил, что в главное следственное управление материалы передали «в целях объективного и всестороннего расследования». Также он напомнил, что дело находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. Журналиста задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности.

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