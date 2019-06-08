Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Meduza LIVE.

Из-под стражи его освободили в зале суда. По условиям домашнего ареста, ему будет запрещено покидать помещение, пользоваться средствами связи, а также общаться с лицами, проходящими по делу.

Прокурор просил арестовать Голунова на два месяца. Обвинение указывало, что у журналиста есть загранпаспорт и он не живет по месту регистрации, значит может скрыться. Из-за нарушения срока задержания защита просила вернуть дело следователю, суд отказал. Адвокаты просили не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест по месту регистрации.

Выступая перед судом, журналист заявил о своей невиновности, объявил, что никогда не употреблял наркотики и готов сотрудничать со следствием по честным правилам. Задержание он связал с одним из своих расследований.

В суд Голунова доставили из больницы, где он прошел обследование по настоянию врачей. По словам главного врача клинической больницы №71 Москвы Александра Мясникова, серьезных повреждений у него не зафиксировали.

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Журналиста задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности.

В субботу, 8 июня, ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Коллектив «Медузы» сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».

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