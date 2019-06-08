Прокурор попросил арестовать Голунова на два месяца

Прокурор просил арестовать журналиста Ивана Голунова на два месяца. Об этом сообщается на Telegram-канале Meduza LIVE.

Обвинение указывало, что у журналиста есть загранпаспорт и он не живет по месту регистрации, значит может скрыться. Из-за нарушения срока задержания защита просила вернуть дело следователю, суд отказал.

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Защита попросила суд не заключать Голунова под стражу и рассмотреть возможность об избрании ему домашнего ареста в качестве меры пресечения, сообщает «Интерфакс».

Общаясь с журналистами до начала слушаний Голунов поблагодарил их за поддержку. «Никогда не думал, что побываю на своих похоронах», — приводит его слова Telegram-канал Baza.

Представляя характеристику журналиста в суде, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков подчеркнул, что Голунов «необычный, умный, принципиальный, внимательный журналист, выбирает общественно значимые темы. Не употребляет и не пьет». Основатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов представили поручительства за Голунова.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. Коллектив «Медузы» сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».

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