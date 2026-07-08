Названы цели атаки США по Ирану

Axios: Целями атаки США по Ирану стали системы ПВО, пусковые площадки и порты

Журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника назвал цели атаки США по Ирану.

По его информации, удары наносили по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), береговым система наблюдения, стартовым площадкам для противокорабельных крылатых ракет и беспилотников, ракетам класса «земля-воздух», а также по портовым сооружениями.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. Действия Тегерана были названы нарушением режима прекращения огня.

В понедельник, 6 июля, военные Ирана выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.