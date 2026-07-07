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07:59, 7 июля 2026Мир

Иран выпустил две ракеты по судам в Ормузском проливе

Axios: Иран 6 июля выпустил две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В понедельник, 6 июля, военные Ирана выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе. Об этом https://www.axios.com/2026/07/07/iran-resumes-hormuz-attacks-us-officials Axios.

По данным издания, военные Исламской Республики выпустили по меньшей мере две ракеты. Отмечается, что атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Иран. По мнению автора статьи, в ответ на эти действия Вашингтон, вероятно, нанесет удары по иранским целям.

Ранее стала известна дата следующих переговоров по Ирану. Ожидается, что переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана пройдут в Пакистане в субботу, 11 июля. Предыдущий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился после встреч 1 июля в Катаре.

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