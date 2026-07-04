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17:11, 4 июля 2026Мир

Стала известна дата следующих переговоров по Ирану

Al Arabiya: Переговоры США и Ирана пройдут в Пакистане 11 июля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ryan Murphy / Getty Images

Переговоры делегаций США и Ирана пройдут в Пакистане в субботу, 11 июля. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya на своей странице в соцсети X.

«Следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится 11 июля в Пакистане», — сообщили журналисты.

Предыдущий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился после встреч 1 июля в Катаре. О подробностях процесса не сообщалось.

Позже сообщалось, что рабочие группы по переговорам с США о выполнении договорённостей уже созданы. Однако сам процесс диалога ещё не начался.

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