Стала известна дата следующих переговоров по Ирану

Al Arabiya: Переговоры США и Ирана пройдут в Пакистане 11 июля

Переговоры делегаций США и Ирана пройдут в Пакистане в субботу, 11 июля. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya на своей странице в соцсети X.

«Следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится 11 июля в Пакистане», — сообщили журналисты.

Предыдущий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился после встреч 1 июля в Катаре. О подробностях процесса не сообщалось.

Позже сообщалось, что рабочие группы по переговорам с США о выполнении договорённостей уже созданы. Однако сам процесс диалога ещё не начался.