Названа дата нового раунда переговоров США и Ирана

Al Hadath: Новый раунд переговоров Ирана и США начнется 18 июля

Новый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном начнется 18 июля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник.

«Следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится 18 июля», — сказано в сообщении.

Другие подробности предстоящих переговоров телеканал не привел.

1 июля заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади объявил о завершении непрямых переговоров США и Ирана в Катаре. По словам Гарибабади, иранская делегация начала переговоры в Дохе утром. В течение дня она провела две встречи в трехстороннем формате.

