Названа дата нового раунда переговоров США и Ирана

Новый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном начнется 18 июля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник.
«Следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится 18 июля», — сказано в сообщении.
Другие подробности предстоящих переговоров телеканал не привел.
1 июля заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади объявил о завершении непрямых переговоров США и Ирана в Катаре. По словам Гарибабади, иранская делегация начала переговоры в Дохе утром. В течение дня она провела две встречи в трехстороннем формате.