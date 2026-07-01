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21:04, 1 июля 2026Мир

В Катаре завершились непрямые переговоры США и Ирана

Замглавы МИД Ирана Гарибабади объявил о завершении переговоров в Катаре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bassam Masoud / Reuters

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади объявил о завершении непрямых переговоров США и Ирана в Катаре. Его слова передает IRNA.

По словам Гарибабади, иранская делегация начала переговоры в Дохе утром 1 июня. В течение дня она провела две встречи в трехстороннем формате с участием Катара и Пакистана в качестве посредников. Затем замглавы МИД Ирана сообщил о завершении переговоров.

Ранее издание Al Arabiya со ссылкой на источники сообщило, что в Дохе стартовали непрямые технические переговоры между делегациями США и Ирана при участии посредников из Катара и Пакистана.

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