Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:46, 1 июля 2026Мир

Стало известно о начале непрямых переговоров США и Ирана в Дохе

Al Arabiya: В Дохе начались непрямые технические переговоры между делегациями США и Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В столице Катара Дохе начались непрямые технические переговоры между делегациями США и Ирана при участии посредников из Катара и Пакистана. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Иранская делегация начала переговоры с пакистанским посредником, а американская делегация — с катарским», — сказано в сообщении.

При этом агентство Reuters сообщает, что непрямые переговоры начались во вторник вечером, 30 июня. В среду же они продолжились, а их темой стали вопросы разблокировки замороженных иранских активов, а также ситуация вокруг Ормузского пролива.

Ранее стало известно, что между Корпусом стражей исламской революции Ирана и Центральным командованием Вооруженных сил США действует канал связи для урегулирования кризисных ситуаций. Отмечается, что этот канал уже задействован сторонами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ирландия отказалась от сохранения военного нейтралитета по Украине

    Москвич оплатил незнакомцу вино и получил «в благодарность» 15 ударов ножом

    Россиянам предложили «умный» и недорогой Aion

    Живущая в США российская блогерша пожаловалась на космические цены

    Отсутствие «Шилок» на СВО объяснили

    Губернатор сообщил о пострадавших при атаке ВСУ на город в 700 километрах от границы

    Европейская инфляция неожиданно замедлилась

    Россиянку довели до психушки мошенники

    ВСУ отправили работать на кухню мобилизованного с ВИЧ, сифилисом и гнойным сепсисом

    Россиянин пробрался в квартиру и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok