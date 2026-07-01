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04:16, 1 июля 2026Мир

Стало известно об открытии канала связи между военными Ирана и США

WSJ: Представитель Белого дома заявил об открытии канала связи между Ираном и США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Wana News Agwncy / Reuters

Анонимный источник в американской администрации сообщил изданию Wall Street Journal, что между Корпусом стражей исламской революции Ирана и Центральным командованием Вооруженных сил США действует канал связи для урегулирования кризисных ситуаций.

По его словам, этот канал уже задействован сторонами.

Ранее, во вторник, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по итогам переговоров в Швейцарии между странами налажен политический канал связи, но военного канала нет. В публикации со ссылкой на представителя Белого дома также говорится, что Вашингтон предпринял шаги к созданию канала связи между КСИР и CENTCOM в стремлении снизить напряженность, и что этот канал для устранения конфликтов уже открыт и используется.

1 июля спикер парламента Ирана и глава переговорной делегации в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран настаивает на практической реализации достигнутых договоренностей, но при этом не исключает военного сценария.

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