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03:59, 1 июля 2026Мир

Стало известно о готовности Ирана к войне

Галибаф: Иран готов к военным действиям, несмотря на переговоры
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мохаммад-Багер Галибаф

Мохаммад-Багер Галибаф. Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Спикер парламента Ирана и глава переговорной делегации в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран настаивает на практической реализации достигнутых договоренностей, но при этом не исключает военного сценария. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ведем диалог и настаиваем на реализации меморандума. Если американская сторона не выполнит взятые на себя обязательства, мы готовы к переходу к военным действиям», — отметил он.

Политик подчеркнул, что Иран нацелен на конкретное выполнение подписанных соглашений. В случае неисполнения положений меморандума Тегеран откажется от дальнейших шагов, касающихся ядерной программы, и не перейдет к следующему этапу переговоров. Галибаф также назвал США «противником, который не держит слово» и при первой возможности предпримет действия против Ирана.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в пятницу, 19 июня. В рамках сделки руководство американского Минфина выдало генеральную лицензию, которая разрешает добычу, поставку и продажу иранской нефти. Временное смягчение санкций будет действовать до 21 августа.

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