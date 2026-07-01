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15:30, 1 июля 2026Мир

В Иране раскрыли статус переговоров с США

Гарибабади: Переговоры между Ираном и США по окончательному соглашению пока не начались
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Переговоры между Ираном и США по подготовке окончательного соглашения пока не начались. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, передает Fars.

«Рабочие группы по контролю за выполнением договоренностей и подготовке переговоров по окончательному соглашению уже сформированы, однако сами переговоры в этих форматах пока не начались», — сказал дипломат.

При этом отмечается, что в ходе визита в Катар Гарибабади провел встречу с министром иностранных дел страны Мухаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани.

Как сообщил источник CNN, специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, которые не принимают непосредственного участия в переговорах, также во вторник встретились с Аль Тани.

Ранее Al Arabiya со ссылкой на источники сообщало, что в Дохе начались непрямые технические переговоры между делегациями США и Ирана при участии посредников из Катара и Пакистана. «Иранская делегация начала переговоры с пакистанским посредником, а американская делегация — с катарским», — сказано в сообщении.

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