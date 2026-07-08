Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 8 июля 2026Забота о себе

Назван идеальный рацион для облегчения похмелья

Surrey Live: Чай с имбирем и апельсины помогают облегчить симптомы похмелья
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: EugeneEdge / Shutterstock / Fotodom

Эксперты онлайн-аптеки Oxford Online Pharmacy назвали идеальный рацион, который помогает облегчить симптомы похмелья. Об этом пишет издание Surrey Live.

Эксперты посоветовали сразу после пробуждения выпить большой стакан воды с лимоном, а затем – чай с имбирем и медом. Это поможет восполнить потерю жидкости, уменьшить тошноту и поддержать пищеварение. Кроме того, по их мнению, утром полезно съесть апельсин, так как он содержит витамин C и натуральные сахара.

Box#3309201

Важной частью идеального рациона для облегчения похмелья эксперты назвали сытный завтрак. Они посоветовали приготовить смузи с бананом, шпинатом и черникой, а также цельнозерновой тост с авокадо и яйцами. В обед эксперты рекомендовали съесть куриный или чечевичный суп, а на ужин – рыбу и овощи. Перед сном, по их мнению, лучшим решением будет чашка травяного чая и стакан воды для восполнения объема жидкости в организме.

Ранее врач-терапевт и диетолог Арина Мамина рассказала, что сильнее всего вредит организму шампанское. По ее мнению, опасность этого напитка в том, что после него долго не ощущается опьянения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Иран

    Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

    Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

    В Евросоюзе назвали сроки принятия 21-го пакета санкций против России

    ВСУ направили элиту и наемников для укрепления Славянска и Краматорска

    В США назвали наказанием атаку на Иран

    Названа возможная цель ударов по Киеву

    Названо возможное время визита представителей Трампа в Москву

    В Подмосковье задержали 18-летнего курьера мошенников

    Полянский высказался об отсутствии реакции на трагедию в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok