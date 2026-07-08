Назван идеальный рацион для облегчения похмелья

Surrey Live: Чай с имбирем и апельсины помогают облегчить симптомы похмелья

Эксперты онлайн-аптеки Oxford Online Pharmacy назвали идеальный рацион, который помогает облегчить симптомы похмелья. Об этом пишет издание Surrey Live.

Эксперты посоветовали сразу после пробуждения выпить большой стакан воды с лимоном, а затем – чай с имбирем и медом. Это поможет восполнить потерю жидкости, уменьшить тошноту и поддержать пищеварение. Кроме того, по их мнению, утром полезно съесть апельсин, так как он содержит витамин C и натуральные сахара.

Box#3309201

Важной частью идеального рациона для облегчения похмелья эксперты назвали сытный завтрак. Они посоветовали приготовить смузи с бананом, шпинатом и черникой, а также цельнозерновой тост с авокадо и яйцами. В обед эксперты рекомендовали съесть куриный или чечевичный суп, а на ужин – рыбу и овощи. Перед сном, по их мнению, лучшим решением будет чашка травяного чая и стакан воды для восполнения объема жидкости в организме.

Ранее врач-терапевт и диетолог Арина Мамина рассказала, что сильнее всего вредит организму шампанское. По ее мнению, опасность этого напитка в том, что после него долго не ощущается опьянения.