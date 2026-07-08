В Киеве до объявления воздушной тревоги произошли взрывы

В Киеве произошли взрывы, воздушную тревогу объявили после них

В Киеве произошли взрывы, при этом воздушная тревога была объявлена после них, сообщает InsiderUA.

В некоторых районах украинской столицы наблюдаются перебои со светом. Отмечается повышенная угроза по баллистике в течение ночи для Киева и области.

«Возможно пропустили гиперзвук или баллистику. Впрочем, они ее с воздушными тревогами особо не сбивали», — прокомментировал ситуацию военблогер Борис Рожин.

Как отмечает Telegram-канал «Осведомитель», на месте прилетов разгорается пожар. Предварительно, целью одного из ударов стал завод «Квазар», работающий в интересах ВСУ.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где находились снаряды с обедненным ураном. Он обвинил президента Украины в замалчивании ситуации, а также призвал отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

