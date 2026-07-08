Стало известно о перебоях со светом и водой на северо-востоке Украины

На северо-востоке Украины наблюдаются перебои со светом и водой

Отключение света, а также перебои с водоснабжением наблюдаются в Полтавской области на северо-востоке Украины, об этом говорится в Telegram-канале территориальной общины города Зенькова.

Власти города сообщили об отсутствии электроснабжения в связи с повреждением объектов. Жителей предупредили, что вода будет подаваться по графику, и попросили сделать запасы.

Ранее стало известно, что в нескольких областях Украины были введены аварийные отключения света. Речь идет о Киевской, Харьковской, Одесской и еще нескольких областях.