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00:46, 8 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о перебоях со светом и водой на северо-востоке Украины

На северо-востоке Украины наблюдаются перебои со светом и водой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отключение света, а также перебои с водоснабжением наблюдаются в Полтавской области на северо-востоке Украины, об этом говорится в Telegram-канале территориальной общины города Зенькова.

Власти города сообщили об отсутствии электроснабжения в связи с повреждением объектов. Жителей предупредили, что вода будет подаваться по графику, и попросили сделать запасы.

Ранее стало известно, что в нескольких областях Украины были введены аварийные отключения света. Речь идет о Киевской, Харьковской, Одесской и еще нескольких областях.

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