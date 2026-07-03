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14:32, 3 июля 2026Бывший СССР

В нескольких областях Украины пропал свет

В нескольких областях Украины были введены аварийные отключения света
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В нескольких областях Украины были введены аварийные отключения света. Об этом в Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии», — указано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о Киевской, Харьковской, Одесской и еще нескольких областях.

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что на Украине отключения энергоснабжения летом могут достигать до 10-12 часов.

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