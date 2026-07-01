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04:40, 1 июля 2026Бывший СССР

Украинцев предупредили о многочасовых блэкаутах этим летом

Отключения энергоснабжения на Украине в летнее время могут достигать до 10-12 часов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

На Украине отключения энергоснабжения летом могут достигать до 10-12 часов. Об этом сообщил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, сообщает «Страна.ua».

«Мы вступаем в период летних больших проблем в энергетической системе. К концу лета будет сложно… Отключения будут такие — и по 10, и по 12 часов», — отметил Попенко.

По его словам, для покрытия пиковых нагрузок Украина в больших объемах импортировала электричество из ЕС. Но сейчас там из-за жары также возник дефицит. Кроме того, резко выросли цены.

Ранее энергетический эксперт Дмитрий Игнатьев также заявлял, что летом Украину из-за жары ждут многочасовые отключения электричества. По его словам, энергосистема уже вошла в «необратимый период» этого лета.

В конце июня 14 муниципалитетов Херсонской области оказались полностью обесточены из-за нарушений в энергосистеме Запорожской области.

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